El cuaderno de Chapu: "A los toreros les montan manis y a los terroristas, ongietorris"

Traigo los nombres de los 44 condenados por pertenencia y colaboración con ETA que se presentan a las listas de Bildu en País Vasco y Navarra. No es que tengan un pasado etarra, es que algunos se presentan en las listas con su mote de etarra. Lo ha denunciado Covite, ya saben, las pobres víctimas que dicen, ven donde no los hay fantasmas de la pervivencia de ETA en el nuevo tiempo de la izquierda abertzale. Siete de los candidatos de Bildu están condenados por asesinato.

Etarras, etarras, etarras, de las siete galerías del paraíso se diría que. No sé si se puede ser ex etarra. Ex torero, por ejemplo, no se puede ser porque la de matador es una condición vitalicia. Solo puede ser torero retirado, igual se puede ser etarra retirado. Cincuenta personas había hoy en la manifa del Pacma contra la feria San Isidro, porque vivimos en el tiempo en el que a los toreros les montan manis y a los terroristas, ongietorris.

Digo yo que se puede rehacer la vida una vez cumplida la condena, pero es que vienen a luchar por la independencia los tipos que mataban por la independencia, una de tantas casualidades. Esto sucede por la memoria elástica por la que yo, como español soy heredero del franquismo y hasta de la conquista de América, pero que en Bildu haya 44 tipos que fueron de ETA, no debería relacionar al partido con ETA. Claro que formalmente Bildu no es ETA, pero hay días en que se le parece bastante.