El cuaderno de Chapu: "La vida concede a veces el placer de estar de acuerdo con alguien con quien de natural disientes"

Hoy traigo las notas del 25 de septiembre, otoño de mi Españita. Está el tiempo perfecto para ponerse el jersey y escuchar de lejos los discursos de López Obrador. En su melopea intelectual infinita, que suena casi zapateril, suelta una perorata sobre lo malos que eran los españoles de la conquista y las atrocidades que cometieron contra los indígenas, esos santos que le arrancaban el corazón a las víctimas de sus sacrificios.

No sé, eran otros tiempos. Pero si echas las cuentas, en la izquierda el Rey de España es culpable por lo que hizo España hace quinientos años, que habría que ver, pero Arnaldo Otegi y los ex de ETA aparecen como santísimos héroes de la paz.

Me entretengo mirando la chimenea en las que arden estas y otras paradojas. Venga ya, si el mundo es mestizo. En Madrid se comen tacos del pastor, en México se va a los toros, los mariachis son de Pamplona y los reggaetoneros cantan con acento boricua siendo de Valladolid. No es que los negrolegendarios indigenistas mexicanos pidan explicaciones a mis abuelos por la conquista, es que le están pidiendo cuentas a los suyos.

López Obrador, que no se apellido Xicomecoatl como aquel gobernante totonaca, pidió explicaciones a España por este asunto y como el Rey no le respondió, no le han invitado a la investidura. Así que no irá nadie del Gobierno. La vida concede a veces el placer de estar de acuerdo con alguien con quien de natural disientes. Después de escuchar al presidente del Gobierno defendiendo al Rey, cierro este cuaderno anotando en felices mayúsculas: Bien, Sánchez, picha. Así, sí.