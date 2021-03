El cuaderno de Chapu: 'La venganza es una empanadilla que se come fría'

He apuntado que hoy me he quitado el jersey. Hay dos momentos interesantes en el año y son el día en que te quitas el jersey y el día en que te pones el jersey. A veces, a la vida solo hay que seguirla y dejarse llevar como por la suave pendiente que lleva a la puerta del colegio y recoger a tus hijos sin pensar en escoger si comunismo o fascismo, Gramsci o Laclau, rojos y azules y tortilla con cebolla y sin cebolla y en general todas las cosas que no son tan cruciales, venga, hombre, que es primavera.

Que dicen que por el Valle del Kas entra en Madrid- Siti Pablo Iglesias con un grupo de jinetes morados. Que se dice de Errejón que la venganza es una empanadilla que se come fría. Que en Moncloa dicen que hay que rematar algunos flecos de la sustitución de Iglesias lo que traducido dice que hay un cadáver en un despacho. Que Brasero jura que va a nevar el sábado...

Y qué. Hoy solo había que bajar la cuesta que lleva al colegio y entre la gente ver a Macarena levantar la mano y lanzarse con ese impulso que tienen los niños de salir corriendo hacia su padre. Traía un dibujo para la funda del móvil en el que pone “Te quiero en invierno y en verano”. Era para el viernes, pero no pudo esperarse porque la vida es eso: aquí y ahora. Hasta se nos había olvidado la mascarilla, como si nada de esto hubiera pasado, casi como si nada de esto estuviera pasando. Ya mañana parecerá 1934 pero hoy, todavía no.