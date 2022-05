El cuaderno de Chapu: 'Si te ‘sumban’ los oidos'

Traigo las notas del 3 de mayo, Pegasus galopa y corta el viento cuando pasa por Moncloa. Vengo criptológico y musical. Al fin se hace justicia a todos los loquitos que van por ahí hablando en susurros jurando que los estaban escuchando los servicios secretos y nadie les cree y hoy dicen: “Te lo dije”.

A aquel que pintó en Chiclana: “Si te ‘sumban’ los oídos es que te escucha la Nasa por el láser. En Cádiz a un tipo le dio por llamar al periódico para decir que cada vez que abría la taza del váter le cantaba Bob Marley. Una compañera de Local le dijo que no se quejara, que podría escuchar al Fary, y el tipo se conformó.

De todas las locurillas del Gobierno, sin duda mi preferida es esta de la urgencia de que la ciudadanía sepa que alguien ha entrado en el móvil del presidente. En la rueda de prensa de Moncloa, la portavoz del Gobierno debe tener cuidado con lo que dice no sea que se le entienda. Siete veces ha dicho que el Gobierno no tiene nada que ocultar, tanto ha dicho que no hay nada que ocultar que uno ya sospecha que aquí hay Pegasus encerrado.

Confía en la directora del CNI en este momento. Ah, el sanchismo es un movimiento hecho de presente. En este momento en el que el viento mueve los trigales tan jóvenes, en este preciso momento en el que en la Feria Sevilla levanta las manos a un cielo de bombillas y de faroles, en este momento, dice la portavoz del Gobierno que Margarita Robles y la directora del CNI tienen la confianza del Gobierno. En otro momento, ya veremos.