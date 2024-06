El cuaderno de Chapu: "Para Sánchez, la única alta traición que merece reprobarse es la que se le hace a sí mismo"

Hoy traigo las notas del 21 de junio, oh Madrid, rompeolas de todos los carajos. Llevamos un día de verano y hay gente que se le está haciendo largo. ¡Que llegue septiembre!, gritan en las cola. El frío nos conserva cierta cordura que amenazan julio y agosto con la ley de medios, el asalto a los jueces y la polarbox. La nueva estación otorga al país el aíra bananero definitivo.

En el congreso han metido una enmienda en la Ley de Igualdad para retirar la potestad del Senado de vetar el techo de gasto. Hay que estar al loro porque la enmienda te la meten como en la canción de los viejos de Albacete. Si te meten la enmienda, qué no te meterán en el CGPJ. Se me ha sentado un tipo a mi lado en el banco, con voz suave me pregunta: “¿No crees que sería una buena idea que el PP pactara lo del CGPJ con Sánchez? Le digo mira, no sé quién eres eso no te lo vende ni Gonzáles Pons en el micro de La Ser con los ojos entrecerrados a lo Andrea Bocelli.

Así que vino Milei. Da medida de cómo está la cosa que antes importábamos políticas de Francia y Alemania y ahora, de Argentina, Italia y Venezuela. Casi la importamos de Rusia. Van a perseguir a Puigdemont por pedirle a Putin ayuda contra España. Eso no es insultar a España, no como lo de Javier Milei. Igual estamos confundiendo los intereses de España con los del Sanchismo. Para Sánchez, la única alta traición que merece reprobarse es la que se le hace a sí mismo.