El cuaderno de Chapu: Reformar los delitos de malversación para que no entren los colegas al talego

Traigo que han llegado las grullas a Madrid vestidas de otoño. Lo sé porque he escuchado una en la noche a la salida de la radio, gruyendo en la penumbra con su voz de pajarón adolescente. Imagino a las grullas de noche navegando los nublados naranjas de la ciudad y viendo España desde arriba. Al viejo poeta griego Íbico, contemporáneo de Anacreonte, lo mataron unos ladrones y antes de morir, vio un bando de grullas y les dijo: “Oh, pájaros de Apolo, vengad mi muerte” y las grullas de Íbico delataron a sus asesinos.

Al fin esta mañana he visto las grullas en el cielo y les he pedido que vengaran lo de la reforma de la sedición de Sánchez. Ahora dicen que después de la sedición reformará la malversación para que no encarcelen los independentistas que faltan y tampoco el abuelo Griñán. Reformar los delitos malversación para que no entren los colegas al talego los condenados por corrupción, ¿no será en sí corrupción?

Las cigüeñas traen los bebés de París y las grullas, a Reyes Maroto desde Moncloa. Papá, de dónde vienen los candidatos socialistas a la alcaldía de Madrid. Mira, niño, Sánchez tiene una tabla sobre un foso de cocodrilos y ahí tira a los candidatos. En las últimas autonómicas, Maroto posó con una navaja ensangrentada que un loco le había enviado con remite como si te fuera a matar la derechona. A la navaja de Ockham se le añadió la de Maroto. Hoy, la ministra candidata ha dicho que en Madrid hay 500 millones de hogares en riesgo de exclusión social. Quinientos millones, pocos me parecen.