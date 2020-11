El cuaderno de Chapu: "Y los niños se llamarán Arnaldo"

Traigo que el Gobierno ha descubierto a Marruecos y el efecto llamada. Los políticos van descubriendo cosas como un niño que gatea por la casa y de pronto encuentra la mecedora. Iglesias descubrió durante la pandemia que el ejército no va por ahí arrasando aldeas. Ahora ha descubierto a Marruecos y el efecto llamada. La realidad, mira qué bonita es. Siempre es candoroso el descubrimiento del mundo, pero a la política hay que venir descubierto de casa. La vacuna de Astrazéneca es efectiva al 70%, me es lo mismo. Como Alberto Moyano, me pondré la vacuna que regale la mejor vajilla.

El presidente de las siestas

El presidente volvió a hablar durante la siesta. El sanchismo es un acomodador de conciencias de sofá, como el guepardo en la sábana, como la puesta de huevos de la tortuga, como 'Ben Hur'. Entre sueños, ha hablado del plan de vacuna del Gobierno y parece que dice 'La vacuna del gobierno'.

Otegi nos va a traer la democracia

¿Y la vacuna de Otegi? Otegi apoyará los Presupuestos Generales del Estado para abrir una oportunidad a la democratización de España y ojalá aporte una solución al piso de la enfermera de Ciudad Real. Otegi nos va a traer la democracia. Oh Otegi, olentzerito.

No sé cómo hemos podido vivir hasta ahora sin el concepto de democracia de Bildu y su prosilla de las libertades. Tú veras dentro de unos años cuántos niños se van a llamar Arnaldo. Arnaldo, José Arnaldo, Arnaldo María y Arnaldo de la democratización de España. Y lo aeropuertos también llevarán su nombre, Aeropuerto-Madrid barajas Arnaldo Otegi.