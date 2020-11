El cuaderno de Chapu: "PCR, copa y puro"

Traigo a Marlasca en chilaba y que Margarita Robles está a punto de sacar nuevo disco de marchas militares. Ayer recordó a Podemos que el presidente era Sánchez. Ione Belarra de la Sectaría de Agenda 2030 de Podemos le ha acusado de ser la ministra preferida de la derecha mediática y del jurado de La Voz. En 2015, cuando nació Podemos vestían la marca de Juanma del Olmo, la mano derecha de Iglesias. En la tienda de Malasaña vendían ropa y guillotinas. Unas guillotinas de bloque de investidura, unas guillotinas progresistas muy monas.

Se viene la vacuna, que es la guillotina pero al revés. El Govern pide enviar KITS de PCR para hacerse en casa. Antes en las casas cuando ibas a comer te sacaban una copita de lo que fuera. Hoy he ido a comer y en la sobremesa han sacado los test de antígenos. PCR, copa y puro. He salido negativo. Me gusta este nuevo negativismo. Te veo muy negativo. Muchas gracias. Siempre negativo. Dice Fernando Simón, angelito de mis pandemias, almendrita de la Navidad, que este año las fiestas serán distintas, peor no significa que peor, no, va a ser una alegría...

Han cerrado el tradicional parque infantil de navidad de Madrid. Verás cuando les diga a mis hijas que este año no hay Cortilandia y que los fiscales instruirán las causas judiciales.Ya han llegado a casa los catálogos de regalos. El juguete preferido de este año es la agenda propia internacional de Pablo Iglesias, la Delcy-T4 y los clics de la Moncloíta con la tinaja. Le vamos a escribir la carta a Gaspar, a Pfizer y a Úrsula Von der Leyen.