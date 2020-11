El cuaderno de Chapu: "Pasarán de curso sin saludar"

Traigo que se ha aprobado la LOMLOE, que tiene nombre de jugador de rugby de Samoa, por algo. Hay una buena melé con la concertada. Parece que de concertada tiene poco. La derecha sostiene que no habrá libertad para elegir. ¡Cómo que no, pagando! España es ese país que te ampara si perteneces a cualquier minoría menos a la católica. Podemos pide que el Estado te pague el comedor escolar vegano, pero no el colegio cristiano. Ah, te has fastidiado. Dice Joan Mena de Unidas Podemos y vaya si podemos que lo de la concertada es cosa del arzobispo, el señorito y la cosa elitista. Querer darle a un hijo la mejor educación en el mejor colegio... ¿A quién se le ocurre?

Me gusta mirar a los niños en los patios de recreo, ese caos fabuloso en el que solo ellos entienden qué hacen. Ahora que lo pienso, cuando en las escuelas concertadas cuando corren unos detrás de otros no están jugando al pilla pilla: ¡están haciendo el fascismo!

Es la octava ley educativa en 40 años de democracia. Pocas leyes me parecen. Los partidos le dan mucha importancia a la educación, por hacen tantas leyes, es eso? En España tenemos bares y leyes educativas, pero con todas las que se han aprobado, ninguna ha conseguido que los niños de España digan todos Buenos días, buenas tardes, por favor y gracias. Hacerle dar las gracias es oprimir al chaval. No es que vayan a pasar de curso sin aprobar, es que van a pasar de curso sin saludar.