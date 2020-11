El cuaderno de Chapu: "Colón con K"

Traigo las notas de hoy 16 de noviembre, Santa Margarita de Escocia. Ayer era San Arnaldo de Elgoibar, patrón de los Presupuestos Generales del Estado. El sanchismo cambia de santos a cada día, pero Dios siempre es el mismo.

Ya casi habíamos alcanzado el nirvana pédrico, oh paraíso plural, fíjate que caben todas las opciones menos el PP. Como la foto de Colón con K. Ya casi estábamos escribiéndole endecasílabos a Mertxe Aizpurua. A Arkaitz Rodríguez se le estaba poniendo cara de Salvador Allende. Ya estaba Ferraz entera gritando: Con Rivera, no, con Otegi, sí.

Ya se había aparecido Alfonso Guerra, astuto y afilado como un cuervo, a decir que el acuerdo con Bildu le parece despreciable. Ya estábamos cayendo en la cuenta de que Guerra tiene solo tiene tres años más que Biden.

Ya estaba la gente repartiendo estampitas de la izquierda abertzale, parecía Arnaldo Nelson Mandela con flequillo guipuzcoano. Ya estábamos en lo de la convivencia, el progresismo y en el que han dejado matar. Ya tenía la Herriko taberna el balcón abierto a los jazmines, hubiera escrito Francisco Brines.

Ya estábamos en eso cuando viene José Luis Ábalos viene a decir que no hay pacto con Bildu. Ábalos es ese tipo que constantemente pasaba por allí. El relato de hoy es que les dijeron que apoyarían los presupuestos pese a su voluntad y no pueden remediarlo. Luego todo fue el sexo de la democracia. El PSOE tiene esa manera de traicionar y de traicionarse tan admirable que mi Españita no sabe si va o si viene y en realidad tampoco le importa.