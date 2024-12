El cuaderno de Chapu: "La navidad es una espera"

Hoy traigo las notas del 26 de diciembre. La navidad es una espera. Ayer por la noche, Javier estaba convencido de que vendrían los Reyes a casa por la noche. Sabía que venían el cinco, pues eso, el 25 tiene un cinco.. Esa mañana ha bajado al salón y después ha entrado en la cocina. Papá, tenías razón. Los Reyes no han venido esta noche. Le dije que venían el cinco y me dice que hoy es cinco, así que vuelta a empezar.

Los motivos navideños ocupan toda la actualidad. Dicen que a Ángel Víctor Torres, los Aldamas le llamaban Rudolf. Era Rodolfo un reno, que tenia la nariz roja como la grana y de un brillo singular. A mí me parece un hallazgo. No estoy diciendo que el ministro Torres parezca un reno. El mote no debe ser evidente, como este, que es de los mejores. Ponerle Rudolf a un presidente canario sería una genialidad se ponga el Supremo como se ponga. Yo por ese mote los indultaba. Si amnistiaron a Puigdemont, a ver por qué no van a indultar a estos por ponerle Rudolf a Ángel Víctor Torres, como se dice ahora en las crónicas judiciales: si se confirma.

Al parecer, Torres, que era presidente canario, le enviaba a Koldo documentos de pago y expedientes en la compra de mascarillas trochas. Esto hay que reconocer que puede pasarle a cualquiera. Quién no se ha hecho una foto con Sánchez y el presidente de una Comunidad autónoma le ha enviado justificantes de pago, digo más: A quién no le han pasado las dos cosas a la vez.