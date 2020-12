El cuaderno de Chapu: 'Melchor, Gaspar y don Juan Carlos'

Traigo que ya vienen Reyes, los de Pfizer y el Olentzero de Leioa. El olentzero de Leioa ha pedido a los niños que le escriban en euskera. La gente se ha enfadado mucho, pero es que escribirle a Olentzero en castellano es como mandarle una carta a Manolo Escobar en tailandés. La gente le tiene mucha manía la gente a Olentzero, no sé porqué.

Vale que es un carbonero borracho, y tiene una novia que se llama Ursula Von der Leyen. Dicen que es un invento del nacionalismo y que cómo va a traer regalos un carbonero. No vengáis ahora con la vaina de que el Olentzero, Papa Noel y los Reyes no existen. A Olentzero también le ponen mal el nombre. Mis amigos de Sevilla decían que les traían los regalos el aquechero para fastidiar. Hay gente que dice mal el euskera a propósito como si fueran impermeables. A ver cómo no sabes decir Olentzero pero te has aprendido Ursula Von der Leyen.

Voy de paseo por el Isabel Zendal. No quieren ir las enfermeras porque está lejos. Hay que cruzar la M40 y el río Aqueronte. Me llevo el catálogo de juguetes del Cuando esto pase. Trae muchas cosas nuevas. Corre, hay que hacer la lista y la declaración complementaria. Pero si ha escrito la carta hasta la XIX del Aire. Queridos Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar, Baltasar y don Juan Carlos, que al Niño traéis Oro, incienso y mirra; mandadnos tacto, esperanza y compañía. A mamá, le traéis ver pronto a los nietos, que se nos va a morir de pena. A las niñas, lo que os pidan. A Elena, traedle tiempo. No sé si hemos sido buenos, pero hemos pasado un ratito.