El cuaderno de Chapu: "Leve, fina y mortal"

Notas del 20 de noviembre. En Austria confinaron a los no vacunados y ahora confinarán también a los que se pusieron la vacuna, que será obligatoria. Cuanto más obligan a la gente a vacunarse, menos se vacunan.

La vida sigue adelante. Mi hijo Javier que está empezando a hablar ya ha aprendido a decir "Pilila" y va por ahí soltándolo a quien le quiera escuchar. Pilila esto, pilila lo otro.

Dicen que se vienen restricciones para Navidad. Si nos confinan, yo me pido Génova, 13: está para entrar a vivir. En política, cuanto mejor, peor. O era al revés. No he leído aún lo de Cayetana, pero en el Partido Popular ha sentado peor que Mein Kampf. Me pareció ocurrente lo de la Teocracia en referencia al secretario general.

Cayetana es leve, fina y mortal como una daga. Siempre anda entre el pensamiento liberal y la cicuta. Al parecer ha puesto a los diputados de carajotes pelotas que en el grupo de whatsapp del Congreso a todo dicen Ole, ole y ole. La crítica dentro de los partidos siempre es sana, pero hay veces que se defienden tanto los partidos que a la gente le entran ganas de votar al de enfrente.

Pablo Casado, cada vez más soltero. Primero tuvo el beef con Ayuso y ahora esto de Cayetana. También hay lío con Moreno Bonilla. Es curioso. A las puertas de una crisis cósmica, veo a Pedro Sánchez asociado con populistas, independentistas y exterroristas y es Hugh Jefner en la Mansión Playboy. Ganando en todas las encuestas, el PP es Alfonsina y el mar.

Dice Montano que hay que hay que mirar por el lado bueno la polémica por el libro: al menos algunos diputados leerán uno.