El cuaderno de Chapu: "Yo elijo memoria"

Notas del 17 de noviembre, invierno de repente, fogatilla en la barricada del Puente Carranza y encuesta del CIS. Casi el 20% de los votantes socialistas prefiere a Yolanda Díaz que a Pedro Sánchez. Oh, Yolanda Díaz, diosa pagana de a la izquierda del PSOE, no es una candidatura, no es un programa, no es un partido, es una emoción, una joie de vivre, un flequillo al trasluz de la mañana en un despacho de Nuevos Ministerios y una caída de ojos. A la izquierda del PSOE es el nuevo Al este del Eden. John Steinbeck creía que un alma triste puede matar más deprisa que un germen.

Enrique Santiago del Partido Comunista, ha anunciado una enmienda que pretende modificar a la Ley de Amnistía de 1977 para revisar los crímenes del franquismo. Esto presenta ligeros inconvenientes con el Estado de Derecho y dirán, "Qué tontería", pero a ver si vamos a recordar a los que murieron luchando por las libertades democráticas lesionando esas mismas libertades democráticas. No importa, porque si la cosa se pone fea, sacan a Franco en magna procesión. El sanchismo ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Algunos de los acusados comparecerán por ouija.

Olvido o memoria, esa es la elección. Yo elijo memoria, porque el olvido es una forma de miseria. Y la arbitrariedad es una forma de totalitarismo. No sea que alguien vaya a creer que el franquismo está vivo, pero ETA pasó hace mucho.

Haciendo memoria, el 15 de octubre se aprobó la Ley por la que quedaban anulados los crímenes políticos en este país. Alianza Popular se abstuvo. Es curioso que aquella ley la pidiera la oposición al franquismo y entre ella, el Partido Comunista. La firmó Marcelino Camacho -qué buen nombre para un rapero- y lo defendió Santiago Carrillo, ese fascista.