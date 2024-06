El cuaderno de Chapu: "La judicatura es el Álamo del estado de Derecho de mi Españita"

Hoy traigo las notas del martes 25, cuerdo con Sánchez para renovar el consejo general del poder judicial. Glinglin. El PSOE y el PP han pactado diez y diez vocales, ni pa ti ni pa mí. En la constitución del Consejo: se preguntan los elegidos, ¿tú de parte de quién vienes, del novio o de la novia?

El empate en vocales de uno y de otro es la única salida a este entuerto. Harto de que el PP secuestrara el gobierno de los jueces, Sánchez pretendía secuestrarlo él. La justicia ahora es ciega, brutal. La judicatura es el Álamo del estado de Derecho de mi Españita y ante los envites del Gobierno, hay jueces que aguantan más que un socorrista debajo del agua. Luego está la justicia progresista, tipos flexibles y jatorras y siempre tienen en cuenta la voluntad del pueblo, esto es lo que diga el Gobierno sea el gobierno de la izquierda. “Las togas deben mancharse con el polvo del camino”. ¿Lo dijo un viejo poeta argelino? No, fue Cándido-Conde-Pumpido que en vez de un nombre tiene una batucada.

Claro que los jueces son conservadores, es natural, si conservan el imperio de la Ley, qué quieres? Son jueces, van al juzgado con cara de ir al juzgado. Hijo, tú cuando veas a un juez sonriendo, desconfía.

También pactaron que los jueces elijan a los jueces. Salió Patxi López a decir que no, Patxi les decía a los jueces: “Por aquí” y ahora no sé lo que les dice.

El acuerdo es bueno, otra cosa es el acordante.

Pactar con Sánchez es un poco casarte con la mujer que te dice en los comentarios “Nudes in my bio”, todo el mundo te advierte. Un amigo mío que no voy a nombrar cuando se iba a casar, todos le desaconsejaban a la candidata. Dijo: “Yo también tengo derecho a equivocarme”. Y se equivocó.