El cuaderno de Chapu: "Pedro en Egipto"

Traigo las notas del 1 de diciembre, primera golosina del calendario de adviento, ruido como de rascar el hielo del parabrisas y rebaja de dos puntos de la previsión de crecimiento para España de la OCDE.

Sánchez anda de viaje oficial en El Cairo. De todos los viajes del presidente, mi preferido es este de Egipto, porque lo dota de un brillo dorado como de tesoro de Tutankamón y de novela de Agatha Christie. Recuerdo la puesta de sol de la terraza del Old Cataract de Aswan, con las falúas surcando el río con las velas siniestras como cuchillos blancos. Ya no recuerdo el nombre del niño mendigo que me perseguía en una barquita cantando el "porompom pero".

En el poblado de los nubios, una cría de cocodrilo casi me lleva un dedo. Aún camino por aquella ciudad de noche fragante donde todos eran amigos paseando de la mano y vendedores de chilabas. Por la mañana, los muchachos de pieles aceitosas, sacaban del agua peces que boqueaban absortos y las muchachas miraban sonrojadas entre los juncales. Hoy imagino a Sánchez allí y es clavadito a Omar Sharif.

Por los pasadizos secretos del Imperio Nuevo del Sanchismo, se accede a una cámara en la que se amontonan vasos de mármol con órganos disecados de antiguos socialistas: momias, carros, barcas solares, pergaminos firmados por Bildu y un fresco en el que José Luis Ábalos aparece tocando la flauta y de un cesto asoma la cabeza de una cobra. En el solsticio de invierno, durante nueve segundos, un rayo de sol atraviesa el vacío del templo y llega al fondo de la hucha de pensiones. Nadia Calviño, que no es la reina de Saba, pero casi, ha venido a decir que si suben los precios, es porque la economía española está creciendo más. De verdad que no sabemos la suerte que tenemos.