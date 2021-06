El Cuaderno de Chapu: "España on the rocks”

LEER MÁS Ayuso anuncia ayudas para madres menores de 30 años: estos son los requisitos para solicitarla

Traigo este deshielo como de abrir el congelador en una tarde de agosto. Se funden los casquetes polares y Junqueras y otras cosas. El president se acercó a Don Felipe y le dio la mano y le dijo qué tal.

¿Acaso no somos afortunados? Pero es que no nos ves, Aragonés, monaguillo de la nueva era del entendimiento, hombre de paz, niño Lama, lo teníamos delante de las narices y no lo veíamos con el cabreo. Cuánta felicidad, qué resplandor, toda esta luz, nos va a costar un dinero.

Entramos en una nueva era porque gracias a los indultos, el presidente de la Generalitat saludó al Rey de España en la ceremonia de bienvenida al presidente coreano del sur. El independentismo está entrando en razón o es que no lo veis, si apareció en una foto con el Rey y le dijo qué tal. Estamos aragonesamente salvados. Yo la verdad es que estoy mucho mejor en esta nación de naciones con dos cubitos, vaso ancho y copa de balón, un coctel que convendremos en bautizar España on the rocks.

Al fin y al cabo, escucho que esta es una nueva era, Ya era hora de ponerle fin a todo este lío y este calentón del golpe constitucional y lo de Cataluña, lo de que todos tuvimos la culpa por la polarización, y la cosa de ETA, qué locura, por no dialogar. Se nos fue la olla, ¿no?

Luego se entera uno de que los CDR detenidos pretendían presuntamente fabricar bombas por el simple placer de ver volar las cosas y buscaban las matrículas de los coches de los políticos de la oposición por curiosidad. Ya no quieren matarnos, es, sin duda, un triunfo.