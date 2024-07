El cuaderno de Chapu: "Como metieron dos goles racializados, pensaron que esto iba a ser la Gala de los Goya"

Hoy traigo las notas del 16 de julio, amnistía a los condenados por los ERES en el Constitucional, que es una boyband. En Moncloa hay gente forrándose las carpetas con el careto de Cándido Conde Pumpido, que tiene un nombre como de mayo Maná. Dime dónde quedaron las amables y refrescantes noticias del verano.

Rebusco algo de normalidad informativa en los periódicos. A ver, en las playas de Alicante se ha aparecido una plaga de lo que llaman medusas-huevo frito, entre 15 y 25 centímetros de diámetro y pican, como es natural. Cotylorhiza tuberculata es su nombre científico y las han descubierto los miembros de una asociación de aficionados a la meteorología que se dedican a investigar estas cosas, pues el verano es el tiempo de las medusas y también de los pirados.

Ah, medusas-huevo frito, medusas para mojar pan con su par de lonchas de jamón, su salsa de tomate, acaso con su ajoarriero y todo, albóndigas, medusas-huevo frito media botella de tinto, un cortadito, un gin tonic y ya llueve menos.

Percibo cierta decepción en la celebración de la Eurocopa. No hablaron de Gaza, ni de los Océanos, de Greta y su planeta, del feminismo. No dieron la turra. Como metieron dos goles racializados, pensaron que esto iba a ser la Gala de los Goya. Después al presidente le dieron la mano blanda.

Es que no abrazan suficiente la religión pedrista. Como sigan haciéndole feos al presidente, los deportan a Ghana. Es cierto que Sánchez es un maleducado, no es razón para ser maleducados los demás. Con todo el sanchismo dando clases de etiqueta es como si yo me hago presidente del Pacma.