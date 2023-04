El cuaderno de Chapu: Si el banco malo tuviera buenos pisos, se llamaría el banco bueno

Traigo que Sánchez, te da la tabarra y una casa del Banco Malo con eco del apartamento en Torrevieja del ‘Un, dos, tres’. Dijeron que los jóvenes no querían casas, que no querían coches, que no querían botas de vino. Solo querían terabites para los selfies. Vive de alquiler, nos decían, la hipoteca es un entierro. Ahora te puedes alquilar la caseta del perro.

Queremos casa desde las cavernas en cuyas las paredes los toros de Miguel Reta. Mi hijo Javier, niño rupestre, ha pintado los muros de la casa, el sofá y la tele y el armario y el suelo y los radiadores y la escalera, y cualquier día te pinta el cartel de la Feria del Toro de Pamplona. Ah, la casa. Casa para salir de casa, casa para cuando llueve y casas para el amor. Mi amigo Canuto de Alfaro ha mandado un estudio que dice que los riojanos son los españoles más fogosos. Hacen el amor 135 veces al año. Para eso necesitas una casa.

Con la Ley de la Vivienda, los propietarios prefieren cortarse una mano que alquilar el piso, sobre todo si el inquilino es pobre, inmigrante, madre soltera. Si el Solo Sí es Sí sacó a los violadores a la calle, la Ley de Vivienda dejará a los pobres sin casa .Sánchez te da los pisos del Sareb, 50.000 viviendas, resulta que eran 9000, muchas ocupadas ya, sin reformar, y como sigan así tiene una tienda de campaña. Los pisos del banco malo están donde no quiere vivir nadie, en zonas no tensionadas. Si el banco malo tuviera buenos pisos, se llamaría el banco bueno.