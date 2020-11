El cuaderno de Chapu: "Arnaldo Otegi de Estado"

Traigo que iba a ponerme en la cola de Doña Manolita y solo he encontrado las colas del hambre. Queremos que llegue la lotería de Navidad y no esta lotería de la muerte. Que traiga salud. No sé qué tengo más abandonado, si la ilusión o el pasaporte.

El Gobierno ha aprobado que en los aeropuertos se hagan test a los viajeros. Es una pena, a mí me gustaba mucho lo del análisis visual del viajero que hacían en los aeropuertos porque yo en los aeropuertos me imagino las vidas de la gente. Ahora en España, se pedirá un PCR a los visitantes de países de riesgo a partir del 23 de noviembre del año pasado. Lo aprueban ahora, pues ahora era el lema de Sánchez en las elecciones y es el único lema que ha cumplido. Ahora los PCR en los aeropuertos, ahora el IVA de las mascarillas, ahora los presupuestos con la izquierda abertzale.

Pablo Iglesias, el Power Ranger poeta

Todo lo puede el Gobierno, ahora. Pablo Iglesias -que es el Power Ranger poeta- ha celebrado como un triunfo el sí de Bildu a los presupuestos, hombre, hombre, hombre. Dice que demuestra responsabilidad y compromiso para avanzar con políticas de izquierda y que el bloque de investidura avanza será de dirección de Estado.

De dirección de Estado, tú, Otegui de dirección de Estado. Es muy generoso iglesias con Bildu, casi tanto como Otegui cuando rendía homenaje a los gudaris caídos por la lucha de Euskal Herría. Hombre, hombre, hombre, Bildu, partido hermano, de dirección de Estado y de lo que haga falta.