El rastro: "No hay muros, los muros los han construido gente como Luis García Montero"

Trapiello ha encontrado un número de la revista Papeles de Son Armadans del años 1962 que dirigía Cela, en el que venía un artículo de Ramón Gaya. "Cela publicaba a una gran cantidad de exiliados y esta revista lo que nos hace ver es que las cosas no son ni blancas ni negras. El exilio regresa por la literatura a una revista como esta".

Para Trapiello no hay muros, "los muros los han construido gente como Luis García Montero, él cree que hay un poeta bueno que es Rafael Alberti. Los que son más papistas que el Papa ahora son lo que no tolerarían que Alberti, Bergamín y Pemán se reunieran en París, por ejemplo".

Lo mejor del rastro llega con el hallazgo de un instrumento de navegación "precioso", el octante. "Como una octava parte del círculo que sirve para encontrar la latitud, del siglo XVIII, caoba, marfil, de un marino de Rotterdam".

"Todas las palabras marineras vienen envueltas en una especie de eco épico muy homérico", afirma Trapiello. "La que más me gusta es la palabra "derrota" porque es la que se aplica a travesía. No hay una travesía que no venga rodeada del peligro de la derrota".