María Jesús Álava Reyes: "El miedo se combate con decisión y determinación, sin dar un paso atrás"

Cuando profundizamos en nuestras emociones más básicas, encontramos que muchas personas sienten inseguridad, falta de confianza, incertidumbre… Y cuando analizamos estas emociones desde la vertiente psicológica, con frecuencia vemos que los miedos están en el origen de ese malestar tan profundo, que condiciona negativamente su seguridad y su autoestima personal.

Pero la psicología también ha comprobado como en el origen de muchos casos de ansiedad, depresión, dificultades en la pareja, obsesiones, problemas en el trabajo, trastornos de la conducta alimentaria, adicciones…, los miedos figuran entre las causas más importantes, que han desencadenado o contribuido a desarrollar estas situaciones.

Todas las personas, en algún momento de nuestras vidas, hemos podido experimentar algún tipo de miedo; por ello, hoy profundizaremos en el origen de los miedos y en cómo afrontarlos.

¿A qué tenemos miedo?

Nuestra psicóloga, María Jesús Álava Reyes, explica que el miedo más generalizado es el miedo al fracaso. Después, le sigue el miedo a ser rechazados, a no caer bien a los demás, a resultar antipáticos, el miedo a hacer el ridículo. Muchos adolescentes sienten auténtico pánico a hacer el ridículo.

"Exigirnos demasiado está en la base de nuestro miedo al fracaso". Las situaciones conflictivas también generan ansiedad y muchas personas ven el conflicto como un fenómeno de lucha.

En las grandes ciudades, uno de los miedos más extendidos es el miedo a la soledad. "A veces, hacemos cosas terribles para conseguir la aceptación de los demás". Otro miedo extendido es el que sienten los padres sobre el futuro de sus hijos.

En las consultas de psicología, uno de los miedos que más se ven actualmente es el miedo al futuro, a los cambios convulsos que puedan venir, la incertidumbre de no saber lo que te espera.

"La razón por la cual las personas se sienten inseguras es el miedo a no ser aceptados, a no caer bien, a no sentirse queridos. A veces, el miedo es tan potente que no nos atrevemos a decir no, y después nos sentimos fatal por no haber sido capaces de defender nuestros intereses o manifestar nuestras emociones".

Nuestros pensamientos negativos están en el origen de esos miedos. La mejor manera de superarlos es enfrentarnos a ellos. Podemos anotar cuando sentimos frustración, culpabilidad, decepción y "plantearnos si hemos tenido en cuenta nuestros intereses, nuestras emociones".

La psicóloga nos recomienda que cuando nos sintamos mal, "preguntémonos si en el fondo no será el miedo la causa de nuestro malestar". Cuando una persona se siente infeliz, "en esos momentos, hay que cambiar, nos va a costar pero hay que hacerlo".

María Jesús nos da consejos útiles como no esperar a que sean los demás los que hablen positivamente de nosotros. "Es un error enorme que nos va a provocar mucha inseguridad". Actuemos de acuerdo a nuestros valores y opiniones, "este es el mejor antídoto contra el miedo, pero hagámoslo desde el respeto".

Además, nos aconseja proponernos nuevas metas que sean "alcanzables, realistas, que no nos sintamos mal si no las conseguimos", así como tomar "nuestras propias decisiones sin miedo a equivocarnos" porque "la equivocación está en la base de grandes aprendizajes".

La experta nos deja una reflexión final: "el miedo es tu peor enemigo, es el que te genera inseguridad e invulnerabilidad, el miedo se combate con decisión y determinación sin dar un paso atrás", y nos recomienda que "ayudémonos y proporcionemos seguridad y confianza a quien sienta angustia y temor".