El coste sanitario español derivado del tabaquismo es de 27 mil millones de euros

Cada 31 de mayo la OMS celebra el Día Mundial sin Tabaco con el objetivo de remarcar los riesgos que supone el consumo de tabaco para la salud y fomentar políticas eficaces para su reducción. Fumar es la segunda causa mundial de muerte, tras la hipertensión y es responsable del fallecimiento de uno de cada diez adultos. La Asamblea Mundial de la Salud creó este día en 1987 para llamar la atención mundial sobre lo que consideraban que era la epidemia del tabaquismo y sus efectos letales.

Hace tiempo que sabemos que existen los vapeadores, entendíamos que los usaban personas adultas, hasta que la semana pasada nos sorprendió a todos un vídeo donde se veía a una niña de comunión abriendo una caja llena de vapeadores de todos los colores, y todos los sabores. Como si fueran caramelos. Es verdad que, a partir de ese momento, nos empezamos a plantear si era algo normal. Y buscando en TikTok, no nos ha costado mucho encontrar un vídeo en el que dos chicas mostraban su asombro ante lo que acababan de ver en un centro comercial. En otro vídeo, un tiktoker se reía ante la pregunta de un niño de seis años que le pedía que le recomendase un líquido para recargar su vapeador.

En este punto nos preguntamos ¿Cómo es posible que un producto tan dañino lo consuman adolescentes o, incluso, niños? Entendemos que la explicación es complicada, pero no ayuda mucho que, por ejemplo, en TikTok haya vídeos donde vienen a decir que tampoco es para tanto, porque muchos vapeadores no tienen nicotina. Y luego, están los que lo venden como si fuera algo divertido, vestidos de cualquier personaje de videojuego y con un lenguaje muy llamativo para los más pequeños. Hay infinidad de vídeos. Muchos de chicos y chicas mostrando lo divertido que es vapear. Vídeos que no compensan a otros vídeos intentando explicar qué es exactamente un vapeador. Y que no es tan inocuo como puede parecer. Que no tiene nada que ver con inhalar casi como vapor de agua.

Javier Galiana Perucho, médico especialista en tabaquismo, miembro de la Junta directiva del comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y de la Sociedad Española de Expertos en Tabaquismo (SEDET). Galiana considera que "está claro que la industria tabaquera busca refugios para estabilizar sus productos" y por ello, se está promocionando tanto el váper. Su difusión está siendo tan extensiva que está llegando a niños menores de 11 años.

Desde la Junta están luchando porque haya una generación libre de humo y porque España "deje de ser el estanco de Europa". Nuestro país es el sexto productor de tabaco del continente y el 36º a nivel mundial. El costo sanitario derivado del tabaquismo que España asume es de unos 27 mil millones de euros.