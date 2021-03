La carta de Ónega a la risa: "Hoy tenemos imágenes del Consejo porque iban a reírse Sánchez e Iglesias"

Sorprendióse el personal de las risas del presidente y su fugitivo vicepresidente al comienzo del Consejo de Ministros. Yo, querido Juan Ramón Lucas, solo sentí extrañeza: o sea, que hoy tenemos imágenes del Consejo. ¿Y por qué hoy tenemos imágenes del Consejo? Porque don Pedro y don Pablo se iban a reír. “Que pase el fotógrafo”, ordenó Protocolo. “Que pase el fotógrafo, que hay risa en Palacio”. Y por eso te escribo, risa presidencial y vicepresidencial.

Te escribo porque han pasado el fotógrafo y la televisión a retratarte. Te he visto en los telediarios como si hubiese pasado la pandemia, como si Pablo celebrase su reconquistada libertad, como si Pedro celebrase su buscada liberación, como si ambos celebrasen un alivio. “Alondra de mi casa, / ríete mucho. / Es tu risa en los ojos / la luz del mundo”, dice el poema de Miguel Hernández. Si el gobierno ríe, tiene que reir España. Si ríen Pedro y Pablo, aunque sea por receta curativa de Iván, es que hay complicidad, como dice la crónica rosa. La ministra Portavoz no necesita informar que el proyecto no cambia, que ya lo cuentan las imágenes. “La risa es una opinión”, decía Curzio Malaparte y yo digo, risa, que en tiempo de crisis eres, además, un desmentido.

Quedas tan bien y tienes tanto eco, que yo creo que todos los Consejos de Ministros, con Pablo o sin Pablo, deberían comenzar con un “echémonos unas risas”, que las recoja la cámara, y a continuación ya pueden subir los impuestos. Todos los gobiernos han tenido “la sonrisa del régimen”, y en este no es fácil, porque Irene siempre habla como cabreada, las ministras económicas no están para muchas risas, y Garzón, risa, te ha declarado la guerra.

La ministra que más sonríe es Yolanda y por eso la hacen vicepresidenta. Y en cuanto a las risas que os habéis colado por las mascarillas de Pedro y Pablo, os canto lo de García Lorca: “niños chicos, cantad en el prado / horadando con risas el viento”. Así dejáis tranquilos a los fieles que no entienden lo de Pablo. Y a los infieles, enemigos o adversarios, es decir, gentes de derechas, siempre les será de aplicación lo más sabio que en materia de risas ante las cámaras se ha dicho: “los dientes, Isabel; los dientes, que es lo que jode”.