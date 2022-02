La carta de Ónega a la mujer que conducía sin carné: "Funde la Asociación de Negacionistas del Carné"

Buenas noches, María Jesús Fernández Bouza. Déjeme, antes de nada, dar su filiación y exponer el motivo de mi carta. Se llama usted, ya digo, María Jesús, pero por alguna extraña razón la conocen como Marisol. Durante 17 años vivió en Córdoba, detalle importante por lo que voy a contar, y ahora reside en Ferrol.

Y lo más importante: es usted una moza que va a cumplir 80 años de edad. Digamos que se encuentra en ese sector de población que llaman senior, ni muy joven ni muy mayor, 80 tacos. Está en el candelabro, que decía aquella miss, por algo que leí en La Voz de Galicia: lleva 58 años conduciendo sin carné.

Tiene coche propio, lo utiliza de forma habitual, paga los impuestos, lo aparca cuando lo tiene que aparcar, pero le debe parecer muy vulgar eso de sacar el carné. Es el caso, sigo leyendo, que, cuando vivía en Córdoba, tenía un hijo en Mugardos, y lo visitaba frecuentemente, como se debe hacer con los hijos y viceversa. Lo hacía en su coche, salía de Córdoba a las 6 de la tarde y llegaba a Mugardos a las 6 de la mañana y viceversa también. Doce horitas, y de noche, por aquellas carreteras que no eran las autovías de hoy. Por supuesto, sin carné.

Y no lo sacó porque nunca lo necesitó. Nunca tuvo el menor percance ni pasó ningún control, ni la Guardia Civil ni policías locales le pidieron la documentación. Ahora tuvo un pequeño lío de aparcamiento, llegaron los guardias, se la pidieron y usted perdió los nervios. ¿Cómo no los va a perder si lleva 58 años conduciendo para que ahora venga un jovencito de uniforme a incordiar? Y la llevaron presa. El atestado dice que usted mordió al agente, pero le enseña lo boca al periodista: “malamente puedo morder si no tengo dientes”.

Y no los tiene; tiene menos dientes que carné. Propone usted que bien se lo podían dar por méritos acumulados. Como la señora Ayuso antes de topar con el aparato del PP. Como los funcionarios, que acumulan méritos por trienios y usted lleva casi 20. No creo que Pere Navarro quiera premiar a nadie por incumplir la ley, pero le brindo dos alternativas: pida que la incluyan en el Libro de los Records, o funde la Asociación de Negacionistas del Carné de Conducir, ANCC. No sé si tendrá muchos socios, pero seguro que Juan Ramón Lucas la entrevistará.