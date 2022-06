La carta de Ónega a Luis Miguel Rodríguez, 'El Chatarrero'

Buenas noches con auténtica admiración a don Luis Miguel Rodríguez, conocido popular y periodísticamente como "El Chatarrero" y a quien el diario El Mundo ha erigido como el auténtico triunfador de la Feria Taurina de San Isidro y de todas sus corridas.

Le cuento, don Luis Miguel, que este escribidor no es lo que se dice un gran aficionado a los toros. Respeta mucho ese espectáculo y admira a todos los toreros por su valentía; pero le parece, como a la abuela de don Manuel Fraga, que esas "no son formas de tratar al ganado". Por ese motivo no acostumbra a leer las crónicas taurinas, por lo cual pide disculpas a sus autores.

Conocido como es ese problema cultural mío en el ámbito familiar y otros ámbitos, mi cuñado Tomás Anaya me pasó este fin de semana una información de Beatriz Miranda, en el citado diario El Mundo que dice textualmente: "Ni El Juli ni Morante de La Puebla. Tampoco Roca Rey. El auténtico triunfador de esta Feria de San Isidro ha sido el Chatarrero. El dueño de Desguaces La Torre ha acudido varias tardes acompañado de, al menos, cuatro bellezones diferentes, que hayamos contado".

En la foto que ilustra la crónica, una de esas bellezas está fumando un puro, que ignoro si comparte con usted, pero es un señor puro (lo que está fumando, quiero decir). Tomás Anaya y yo celebramos la información, yo me dije eso de qué tendrá El Chatarrero que no tenga yo, y pasamos página de gintónic. Pero hete aquí que, sin que me empezaran a interesar los toros –espero que no sea eso--, hoy leí la información taurina y me encontré un nuevo episodio que le corona a usted como uno de los grandes Casanovas de la historia.

La crónica, nuevamente de Beatriz Miranda, dice: "Nueva puerta grande para Luis Miguel Rodríguez". Y cuenta que ayer estuvo usted con otra distinta y no es literatura: ahí está usted en la foto a su lado, mirándola mientras ella se entretiene con el móvil. La quinta, don Luis; la quinta de las corridas de San Isidro, dicen que una Miss Colombia, viva la Hispanidad. No sé por qué la autora de la información pone este antetítulo: "Dos orejas y rabo", pero eso es lo que pone la compañera Beatriz: dos orejas y rabo.

Dicen que Nadal es una leyenda. Depende, señor Rodríguez. En cuestión de ligues para la tarde taurina y otras célebres hazañas, la leyenda es usted.