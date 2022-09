Asprocan trabaja para que el 90% de la producción del plátano de Canarias se recupere en un par de años

A las 14:10 horas del 19 de septiembre de 2021, entró en erupción el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Hacía medio siglo que no se registraba una erupción de estas características, ya que el antecedente más cercano fue la erupción del Teneguía en 1971.

Durante 85 días, el Cumbre Vieja estuvo expulsando lava y se registraron más de 9.000 seísmos, más de 3.000 edificios resultaron dañados, más de 10.000 viviendas fueron destruidas, 70 kilómetros de carretera quedaron inutilizados, 350 hectáreas de laderas arrasadas…

Coincidiendo con el aniversario, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha visitado la isla para reiterar el compromiso del Gobierno con La Palma. Por su parte, el Consejo de Ministros va a aprobar una nueva partida de seis millones y medio de euros para las personas que han perdido su vivienda.

Según el propio Bolaños, las ayudas destinadas a La Palma han ascendido a 600 millones de euros, de las cuales el 80% han llegado por parte del Gobierno central.

No obstante, los afectados se quejan de la actuación del Ejecutivo, puesto que consideran que ni las administraciones ni la comunidad científica han dado respuestas ni alternativas ante su delicada situación.

Lo que está claro es que sin actividad, no hay como remontar. Esa es la sensación de quienes lo perdieron todo.

“Estamos recibiendo la callada por respuesta”

Los afectados por el volcán se han unido en distintas plataformas desde las que mantienen encuentros con las autoridades. Sin embargo, después de un año, se siguen movilizando en las calles.

Juan Morín, portavoz de la Plataforma de Afectados por el Volcán, denuncia que están “exactamente igual o peor que hace seis meses”, y que están “recibiendo un silencio absoluto”: “De todas las administraciones, hay un silencio absoluto, y por mucho que hayamos dado soluciones, no hay manera de que nos respondan para nada, lo que nos lleva a más incertidumbre todavía”.

Asprocan pone en marcha un esperanzador proyecto

Sin actividad económica es difícil remontar y sectores muy importantes de la economía canaria han resultado gravemente afectados. Así lo cuenta Domingo Martín Ortega, presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan).

A raíz de esta situación, los agricultores plataneros viven una situación que se ha visto empeorada por las grandes distribuidoras: “La causa de los precios elevados del plátano canario se debe a la falta de un elevado volumen de producción de La Palma. Nos hubiera gustado que la gran distribución hubiera colaborado un poco más, porque la fruta cuando el aspecto externo no es todo lo positivo que se quisiera, no la ponen a la venta al consumidor, y en ese sentido, La Palma, desde el mes de octubre del año pasado hasta junio de este año, ha estado sufriendo una descalificación brutal por la falta de compra de los responsables de la cadena, quienes han visto el aspecto físico como algo fundamental cuando, en realidad, la parte interna de la fruta no sigue intacta”, ha denunciado el presidente.

Asimismo, el experto ha asegurado que desde el primer momento Asprocan se ha sentado con la administración y “de ahí han surgido varios planes de recuperación de los ingresos que han perdido los agricultores de toda la isla”:

“Las líneas de ayuda están en proceso de finalización y esperamos que al final, la administración cumpla con la pérdida de ingresos, así como con la reparación de daños en inversiones como invernaderos o vías de agua, que son fundamentales para normalizar el cultivo del plátano”, ha dicho esperanzado el presidente de Asprocan, quien espera que, si las ayudas vienen tal y como están planteadas y prometidas, “el 90% de la producción de La Palma pueda estar normalizada en un par de años”.

Por último, Marín ha asegurado que hay un “gran proyecto para recuperar las más de 200 hectáreas arrasadas por el propio volcán”: “Pretendemos que en cuatro o cinco años, los agricultores puedan recuperar su superficie y en ese periodo, volver a poner en marcha el 100% de la actividad platanera que tenía la isla antes del volcán”.

Domingo ha concluido su intervención alabando la labor de los colectivos: “Han habido muchos que han ayudado a la isla de La Palma. No se puede pedir más”. Al mismo tiempo, ha asumido que “la administración tiene que actuar con serenidad para que la gente no pierda la moral”: “Tiene que ayudar a superar este duro golpe, tanto psicológicamente como económicamente”.