PROGRAMA COMPLETO

Julia en la Onda 16/09/2021

Programa completo de "Julia en la onda" con Carmen Juan. Tras la "Mesa de Redacción, analizamos lo más destacado de la parrilla televisiva con Ferrán Monegal. En "El Orden Mundial", Blas Moreno y Fernando Arancón nos cuentan las consecuencias del Brexit en Reino Unido. Repasamos la actualidad en clave de humor con Raquel Martos y Pedro Vera. Hablamos con el periodista especializado en tribunales, Alfonso Pérez Medina, quien ha publicado el libro, "No lo sé, no recuerdo, no me consta" en el que hace un repaso por los casos de corrupción más relevantes. Finalmente, en "El Gabinete" tratamos la ley del teletrabajo