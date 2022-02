La historia de Keita Baldé: De la Masia a campeón de África con Senegal

La selección de Senegal se proclamó el pasado domingo campeona de África por primera vez en su historia tras derrotar a Egipto en la tanda de penaltis (4-2). Entre los integrantes de la selección también hay un viejo conocido de la afición española: Keita Baldé.

Este extremo zurdo de 26 años nació en Arbúcies, un pueblo de Girona, eligió jugar con la selección de Senegal, lugar de nacimiento de sus padres, con la que ha sido internacional 36 veces y ha marcado seis goles.

Una broma marcó su futuro

Desde muy pequeño, con 9 años, empezó a destacar en la cantera del Barça pero con 15, cuando aún era cadete tuvo un problema que marcaría su futuro. En una concentración decidió gastarle una broma a su compañero de habitación poniéndole cubitos de hielo en la cama. Esto no le sentó muy bien a los formadores de la cantera de la entidad azulgrana y le cedieron al Cornellà, donde anotó 47 tantos.

Regresó al Barça al año siguiente, pero la relación ya no era buena y terminó saliendo del club rumbo a Italia, donde básicamente ha hecho su carrera. Actualmente milita en el Cagliari después de haber pasado por el Lazio, el Mónaco, el Inter y la Sampdoria.

Su lado más solidario

En junio de 2020, Keita hizo algo que no es habitual. Un grupo de inmigrantes llegaba a Lleida para trabajar como temporeros recogiendo fruta. No encontraban alojamiento en plena pandemia porque los hosteleros no querían acogerles, tampoco se les ofrecía alojamientos. Cuando Keita se enteró de lo que pasaba decidió alquilar un edificio entero para acogerlos.

"No pretendo conseguir nada con todo esto por eso no quiero hablar con los medios. Lo hago todo por voluntad propia y con el corazón. Si solo una persona está ayudando a 200 personas con un hogar, comida y ropa si nos juntamos cinco imaginar que podíamos crear y dar a los ciudadanos", dijo Keita en su día.

En total ayudó a 150 personas en aquellos meses y lo ha seguido haciendo. En Senegal ha financiado la construcción de una escuela para que miles de niños no tengan que hacer 10 kilómetros andando cada día. Ahora, también es campeón de África pero él mismo sigue afirmando que su sueño es seguir ayudando a quien lo necesite.