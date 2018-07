El Gabinete: Los riesgos de la infidelidad

En el Gabinete hablamos de infidelidades, de sus riesgos y de sus diversiones. La infidelidad puede ser más peligrosa de lo que se imaginan, los hombres que engañan tienen más posibilidades de padecer infartos. Carme Freixa, dice que los problemas no son sólo las infidelidades sino todo lo que hacen los hombres por sentirse machos, como la abundancia de alcohol y viagra. Nos cuenta que las mujeres son más selectivas a la hora de ser infieles, mientras que los hombres lo hacen sin pensar. Existe una web que contribuye a ser infiel, en Baleares se ha pedido que se censure ya que las infidelidades han aumentado, tanto en hombres como en mujeres.

Luis Racionero dice que la naturaleza nos hace infieles, ya que el hombre está dotado de una libido copulativa mayor que la femenina; explica que de ahí viene la infidelidad. Juan Adriansens lo corrobora, ya que desde las primeras sociedades lo normal no era la monogamia, sino la poligamia.

Antón Reixa dice que él no está de acuerdo no Racionero, ya que la infidelidad no viene por naturaleza y es una ‘zona oscura’ de las personas. Afirma que la infidelidad se da tanto en heterosexuales como homosexuales.

Adriansens cree que el hombre es promiscuo, sobre todo cuando se despiertan las urgencias sexuales en la adolescencia; después de esto, lo que queda, es puramente mental; esa persona quiere seguir sintiéndose deseada. También nos habla del caso de las mujeres de Baleares, que entiende que sean las más infieles del país al ver el físico de los hombres. Reixa dice que todo esto es una cuestión cultural.

Racionero dice que hacer el amor equivale a hacer ejercicio, y cuenta algunos casos de hombres que murieron después de realizar el coito; también hacen un repaso de algunas leyendas urbanas. Hablan de la figura del amante en España y otros países a lo largo de los años.