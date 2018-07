El Gabinete: ¿Qué significa ser padre hoy en día?

Nos preguntamos hasta qué punto los varones están a la altura y si es fácil, o no, ser padre. ¿Qué recuerdas bueno y malo de tu padre?

En el Gabinete hablamos del significado de la figura paterna para los hijos, Goyo Benítez explica el contexto. En la tarde de ayer el Papa, Benedicto XVI, manifestó su preocupación por la ausencia de la figura paterna en la vida de muchos niños; lanzó un desafío para mejorar la calidad de la figura paterna, algo que cree esencial. Un sociólogo de Barcelona, al igual que el Papa, cree que esta calidad tiene parte que ver con la situación de crisis actual; otra de las razones son los cambios en las estructuras de las familias. Para este sociólogo ser padre significa ser muchas cosas, como que las relaciones de los hijos con los padres se han vuelto más democráticas, algo muy positivo para las mujeres pero más para los hijos, ya que la figura paterna pierde su papel autoritario.

Elisa Beni dice que siempre le ha sorprendido las declaraciones de la Iglesia acerca de la familia, como en este caso con el Papa; afirma que el discurso del Papa es fuertemente conservador. Afirma que ser padre o madre es algo natural, al igual que las muestras de cariño; concluye que ‘si hay calidad en los padres o maridos es ahora, no hace cincuenta años’.

El General Monzón se siente aludido, para mal, con las palabras de Elisa; cuenta su experiencia como padre hace muchos años, donde el rigor y la dureza eran los valores que imperaban en la familia. Respecto de lo dicho por el Papa se encuentra totalmente de acuerdo, ya que dice que ahora uno se casa o se es padre sin pensarlo, ‘no como pasaba antes’.

Lucía Etxebarría dice que no cree que los padres estén implicados con sus hijos, ella lo ve cuando va al parque con su hija o en las reuniones del colegio, donde sólo acuden madres. Elisa, respecto a esto, cree que las relaciones se forman según las relaciones con uno y otro; ‘los roles son diferentes y no se puede establecer un paradigma’. También dice Elisa que no es necesario que la figura del padre esté diariamente en la vida del hijo, pero sí en los momentos cruciales. El General Monzón dice que la figura de la madre es la que tiene mayor carga.