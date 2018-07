El Gabinete: ¿Es la libertad un lujo en tiempos de crisis?

En el Gabinete hablamos de libertad a propósito del 23 aniversario de la matanza de Tiananmen, donde el ejército chino acribilló a cientos de estudiantes y ciudadanos que protestaban contra la corrupción. El gobierno chino niega todos los datos respecto a las propuestas y que fue un movimiento revolucionario y que no sirvió para nada. Otras luchas por la libertad más recientes son la Primavera Árabe, donde los muertos se cuentan por miles, también sigue vigente el conflicto en Siria. El filósofo Fernando Savater afirma que la libertad no es algo opcional para los seres humanos, sino que está obligado al no tener un camino prefijado; los ciudadanos tienen que determinar para qué sirve la libertad. Cuenta también que las libertades no son lujos, en cuanto a la democracia, pero sí ya que muchos países no cuentan con ellas.

Javier Sádaba cree que la libertad es constitutivamente humana, ya que ‘somos autónomos’. Afirma que, independientemente de que la lucha de los pueblos por la libertad no parezca fructífera, siempre se avanza. Afirma que ‘la libertad es nuestro gran don, ya que gracias a ella podemos elegir’. Cuenta que, si tuviese que elegir entre su libertad o que un niño comiese, él preferiría no tener libertad.

El General Monzón está totalmente de acuerdo con lo dicho por Sádaba, en lo que se refiere a que la libertad no es una opción. Cuenta que las libertades democráticas son un logro, que se tienen que conseguir sobre ambientes propicios para ello; esto es lo que ha intentado conseguir el movimiento de la Primavera Árabe, aunque él se cuestiona que realmente los egipcios quieran en estos momentos la libertad después de ver los resultados electorales.

Jesús de Miguel habla del caso de Tiananmen, ya que en los libros escolares de China es un acontecimiento que no se refleja. Cree que la autoridad está disminuyendo, por lo que crea un mecanismo de generar riesgos para así reducir y limitar la libertad de los ciudadanos. Sádaba cree que la libertad entraña miedo para los ciudadanos.

Los tres están de acuerdo en que es necesario tener cultura y educación para poder ser libres, ya que hay gente que ni siquiera sabe que no es libre. Sádaba tiene cierta precaución ante los ataques que se están haciendo en la libertad, como el determinismo genético.