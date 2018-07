El Gabinete: El legado de MAFO

La semana pasada, en plena nacionalización de Bankia, trascendió que MAFO había pedido comparecer en el Congreso para contar su versión de lo ocurrido; esto nunca ha sucedido ya que el Gobierno le ha negado hacerlo. Con esto ha pedido abandonar su mandato un mes antes de lo que tenía planteado, algo que el Gobierno ha respaldado y cree que esto agilitará los trámites de sucesión. MAFO en unas declaraciones que ha realizado hoy no ha hablado del tema de Bankia y ha dicho que lo más importante es que tiene que recuperarse la confianza; ha añadido que esta crisis es la primera que no ha gestionado el BE y, por ello, deberían de poder dar su versión de los hechos. Ha afirmado que ‘dada la seria situación, hay que apoyar al Gobierno y por ello no voy a hablar’.

La salida de MAFO ha sentado bien en algunas entidades bancarias, en el Partido Popular tampoco parece que haya sentado mal y los socialistas, por su parte, no entienden que el Gobierno pida silencio.

Pilar Rahola cree que ‘todo esto es un disparate’, ya que parece que nadie sabe dónde va a parar la situación de Bankia. Afirma que alguien tiene que preguntarse si se ha cometido un delito en toda esta cuestión, ya que Bankia pone en ‘jaque’ gran parte de la economía. Cree que hay que preguntarse quién ha mentido y qué recorrido judicial tiene el asunto, quién tiene que dar una explicación política.

El General Monzón no entiende qué es lo que está pasando, ya que afirma que ha habido consentimiento por parte del BE a la gestión de Bankia. Cree que ‘MAFO no puede decir que su silencio es el que quiere el Gobierno, tiene que saberse la verdad de lo ocurrido’.

Elisa Beni recuerda que el déficit se ha reducido a nivel España, y que respecto la subida de la prima de riesgo, que ha alcanzado los 540 puntos, el BCE podría comprar deuda. Las responsabilidades están en quienes han conducido Bankia y Bancaja; sobre MAFO afirma que ‘es absurdo intentar callar el asunto’. Respecto a la gestión del BE, afirma que nadie se ha preocupado hasta ahora por su gestión, pero que a MAFO se le cerraron puertas dentro del Banco y por parte de los socialistas; ‘MAFO ha pecado de no tomar iniciativa, él era el policía’.