El Gabinete: Encontrar trabajo en tiempo de crisis

El 'enchufe' no garantiza el acceso al trabajo

En el Gabinete hablamos de la situación actual para encontrar trabajo. Recurrimos para ello a una investigación de diversas universidades que afirman que los enchufes no garantizan el ascenso o el acceso al trabajo en el mundo anglosajón. Hablamos con el profesor Gil Calvo que cuenta que los vínculos sociales fuertes no ayudan para el acceso a los puestos complejos, pero si se tratase de puestos no determinantes sí que favorece conocer al jefe.

Elisa Beni dice que hay que acercarse a este tema con humildad. No está de acuerdo en que los contactos sean igual a los enchufes, afirma que la red de contactos sociales funciona ya que es cierto que, al seleccionar personal se tienen varias opciones: por currículum, recurrir a referencias de los candidatos, o recurrir a conocidos para ocupar los puestos. No entiende que esto último sea enchufe. Afirma que hay que tener en cuenta que hay determinadas personas con una red social establecida mayor que la de otras, pero por otro lado todo el mundo tiene una red social y hay que olvidar la vergüenza y hacerse una lista de contactos.

Pilar Rahola cree que lo fundamental para encontrar trabajo es estar preparado para ello. Afirma que en un mundo competitivo hay que revalorizar el estudio, el esfuerzo y la competitividad ya que estamos en un país donde se fomenta el logro fácil; aunque siempre hay caso de gente muy preparada que no llegan a donde quieren y tienen que jugar con la recomendación. Bajo su punto de vista ella preferiría a una persona con buen currículum a una persona con recomendación.

El General Monzón quiere diferenciar el ascenso del acceso al trabajo, lo extrapola a su experiencia en el ejército. Cuenta que le gustaría que este sistema militar se diese en la vida civil. Afirma que el ‘enchufismo’ es algo que se da en España desde hace muchos años, pero cree que se coge antes a una persona con buen currículum para un puesto importante que a una persona que acude por recomendación.

Rahola habla de Internet como herramienta para encontrar trabajo, cree que no debe de ser la única, sino complementaria, y ‘tirar de teléfono y contactos’. Afirma que cuando hay poco trabajo aflora el instinto asesino entre los ciudadanos por encontrar trabajo; para Elisa Beni esto ha sucedido desde siempre, ya que ‘la vida es pura competición’. El General Monzón afirma que ‘no hay que dormirse en los laureles’ y estar siempre alerta.