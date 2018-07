El Gabinete: ¿Adelanto electoral en Euskadi?

El Partido Popular en Euskadi, de Basagoiti, rompe el pacto con el Gobierno socialista de Patxi López. En un primero momento parece ser que no se adelantarán las elecciones.

En el Gabinete hablamos de Euskadi, ya que el Partido Popular del País Vasco ha anunciado que termina el pacto con el Gobierno de Patxi López. Nos preguntamos por qué ha sucedido.

Juan Carlos de Julián nos cuenta que el órdago de Basagoiti fue una sorpresa, ya que escogió un medio de comunicación para el anuncio, teniendo en cuenta que una semana anterior había admitido que agotaría el tiempo pactado con los socialistas. Entre los dos dirigentes de los partidos no parece que haya ocurrido nada personal, su relación se ha ido deteriorando desde que Basagoiti comparó a López con Homer Simpson; desde ese momento la relación prácticamente se rompió. Esta decisión puede que haya sido desde el Gobierno Central.

Patxi López ha anunciado que no pretende adelantar las elecciones. Parece, que de cara a unas elecciones, ambos partidos subirían posiciones ya que pueden decir lo que piensan, al no tener ataduras por su pacto. Las encuestas de cara a las municipales, parece que se quedarían por debajo de PNV y Amaiur. Desde este momento empezará el ‘cortejo’ entre partidos.

Lucía Etxebarría cree que el País Vasco está muy orgulloso de sus servicios sociales por su crecimiento económico, su crisis no es tan grave como en el resto de comunidades. Le parece que es una escenificación que conviene a todos y que son estrategias de partido. Opina que, si hubiese elecciones adelantadas, el gran perjudicado sería el PSOE mientras que al PP le sería más indiferente.

Javier Sádaba apuntilla, sobre lo dicho por Lucía, que los servicios sociales ya funcionaban bien con el PNV y que no ha sido algo de Patxi López. Euskadi, bajo su punto de vista, ha sido uno de los lugares más transparentes, no sólo por el tema del terrorismo. Cree que hay que hablar de la autodeterminación si son muchos los habitantes de una población los que quieren la independencia; habla de esto tras un mensaje de un oyente.

Julián Casanova afirma que los partidos, en una sociedad democrática, deberían de cumplir los plazos. Bajo su punto de vista, ‘si no se cumplen los pactos se ven claros que hay intereses internos’. Concluye que la situación electoral no se debería de adelantar y que la decisión de Basagoiti ha sido por el modo de afrontar la crisis, no en Euskadi, sino en Madrid ‘esto es un triángulo’.