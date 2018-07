Duran i Lleida ‘Por no haber creado un banco malo, ahora correrá a cargo del erario público’

Josep Antoni Duran i Lleida es el portavoz de CiU en el Congreso, esta es la formación que gobierna en Cataluña y tiene un gran peso político en el país, ya que mañana se va a reunir con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Moncloa. Sobre las declaraciones de Esperanza Aguirre afirma que le han parecido desafortunadas, y que ‘si iban a silbar diez mil, mañana lo harán veinte mil’; respecto a este tema cree que tiene que respetarse el derecho de cada uno a expresarse, pero no le gusta que se silbe ningún himno.

Rajoy mañana se citará con Duran i Lleida, dos horas antes que con el principal candidato de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Sobre esta citación afirma que ambos habían pedido esa reunión, y lo que le va a pedir es ‘un gran pacto de Estado, ya que la situación lo requiere’; Rubalcaba también va a pedir esto al Gobierno, pero no se han puesto de acuerdo ya que difieren en algunos conceptos. La semana que viene tendrá lugar una reunión entre PSOE y CiU.

Ideológicamente se encuentra más cerca de la política de Angela Merkel que de la de Hollande, pero cree que tiene que cambiar el rumbo y no basarse sólo en la austeridad. Afirma que hay que cambiar el ritmo de la aplicación del déficit, ya que se podrá dedicar una parte al crecimiento, pero no rechazar el pacto fiscal.

Duran i Lleida comenta la situación económica del país, que se ha visto afectada en las últimas semanas por los acontecimientos de Bankia y la actuación del Banco de España. Cree que debería de ser obligatorio que el Gobernador del Banco de España compareciese en el Congreso, algo que parece que, de momento, no va suceder. Respecto a Rodrigo Rato y su actuación en Bankia, afirma que él no es quién para culpabilizarle, pero que no todas las culpas pueden cargársele a él. De esta crisis afirma que sacaremos en positivo noticias positivas, como el cómo superarlo. Bajo su punto de vista la creación de un banco malo sería algo bueno para España, aunque desde la época de Zapatero se rechazó; ‘por no haber creado un banco malo, ahora tendrá que pagar la ciudadanía’.

Respecto a Cataluña afirma que ellos están volcados con el pacto fiscal y que sería necesario que se sumasen todos los partidos posibles; una vez bien posicionados, habría que plantarse frente al Gobierno central. No tiene un ‘plan b’ respecto a este tema, así que espera que funcione.