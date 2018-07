Las conclusiones de la auditoría de Julia en la onda

Julia Otero ha abierto todos sus canales de comunicación, e-mail, teléfono, facebook y twitter para que sus oyentes opinen sobre el programa. Críticas constructivas, alabanzas a los colaboradores o propuestas para la nueva temporada, han sido algunas de las cosas que hemos escuchado en esta auditoría.

Territorio negro y Monegal son las secciones más votadas en nuestra encuesta de la auditoría

La encuesta de nuestra web ha dejado claro cuales son las secciones favoritas. Encabezando con un 19% de los votos encontramos el 'Territorio Negro' de Manu Marlasca y Santi Segurola. En segunda posición el crítico televisivo creador del concepto 'Ratomaquia' para hablar de Gran Hermano, Ferran Monegal se lleva el 16%de los votos y tocándole los talones con el 10% de los votos, los gabineteros, con sus temas a debate. En la cuerda floja de la encuesta tenemos el Territorio del Consumidor y las Entrevistas de Julia. En este último caso han sido muy alabadas las entrevistas a científicos pero los políticos no acaban de gustar. Así, un oyente dejaba en @juliaenlaonda: "@rubnc: ¡Bravo por las entrevistas! cada vez hay más ciencia y cultura y menos política"

Pero no solo la encuesta nos ha dado datos relevantes. Los oyentes a través del hashtag #auditoríaJELO han opinado sobre Julia en la onda. #auditoriaJELO se convirtió en Trending Topic durante el programa con más de 350 tuits generados, 226 de ellos originales, 107 menciones y todo ello llegando a 235.991 seguidores de Twitter.

Entre los comentarios destacamos a @danielmargarida que decía "Un 10 a @manumarlasca y Rendueles no sólo x el #territorionegro sino por ser grandes profesionales q dignifican el peridismo". Otro oyente, @radiochips, se animaba con una propuesta para la nueva temporada: "Vuelta de una tremolina y ungabinete que empiece 10 minutos antes de la última hora, como antiguamente". Y @jose_Anngel dejaba un comentario alabando la iniciativa del programa: "Abrir micrófonos a los oyentes y q podamos opinar sobre colaboradores y secciones.Sólo pasa en @Juliaenlaonda de@julia_otero".

#audtoriaJELO fue trending topic en Twitter durante el programa

También los colaboradores que iban a ser examinados dejaban su opinión tuitera. @josefajram comentaba: "la jefa nos examina para @Juliaenlaonda, que deciis? Seguimos la temporada q viene?“, @AntonioRNaranjo: Hoy toca #AuditoriaJELO chez @julia_otero: podéis ponernos a parir o acertar hablando bien de nosotros, pero nunca callaros ;) y @manumarlasca: A votar!!! “@julia_otero: Hoy pleno: por la tarde #auditoriaJELO.

Y en Facebook, los oyentes dejaban más de 140 comentarios con alabanzas a Quintanilla y sus músicas y opiniones diversas sobre los gabineteros. Fer_Nando comentaba: "Elisa Beni acaparadora, interrumpe constantemente, General Monzón imprescindible, Sardá no aporta nada de nada, muy superficial. Más tiempo para los oyentes en el gabinete". En cambio Manuel Cejedo Cejedo nos decía: "Julia la mesa de redacción alegra el día al menos por una hora. Elisa Beni y Adriansens rebosan cultura y conocimiento, no son pedantes sino lo contrario, enseñan y aportan tanto que los mas torpes no sabemos asimilar tanta información".

Y Paco Pérez dejaba al programa en muy buen puesto: "

300 comentarios en la web