El zoom de Pilar Eyre: "Don Juan Carlos viene a España como el que va a Las Vegas"

Pilar Eyre está hoy en 'Julia en la Onda' para hablar sobre una de las cosas que más sabe: 'La Familia Real'. También estará mañana a las 7 de la tarde en 'El corte ingles' de Valencia para presentar su nueva novela "De amor y de guerra" con la que hará un tour de presentación que pasará por el pueblo de Julia Otero, Monteforte de Lemos.

Sobre el emérito tiene mucho que contarnos, su semana en Galicia, más concretamente en su querido Sanxenxo, ha dado para mucho hasta que ha regresado a la costa azul en el avión privado tan caro de la familia Miller. Juan Carlos I, ha estado de lunes a lunes comiendo mariscadas con los amigos, navegando y dejándose ver.

"Viene a España como el que va a Las Vegas", compara Pilar. Lo que le proporciona una visión bastante pobre de la persona que ha sido jefe de estado y tiene 2 juicios aún pendientes en nuestro país. El que fuese acusado en el juicio de Corina por abuso, y por lo que ella reclamaba 145 millones de euros, parece no haber conocido ninguna resolución, intuyendo que ha habido algún tipo de acuerdo extraoficial.

Viene a España como el que va a Las Vegas

Además nos cuenta la curiosidad de que Juan Carlos tiene problemas de oído y todo lo que contesta a los periodistas lo hace con muletillas, sin llegar a comprender las preguntar, aunque lleva audífono. Este problema lo arrastra desde que era pequeño cuando interno en el colegio de Suiza cogió una otitis.

Lo que sí tiene claro Eyre, es que el Emérito no va a volver a vivir en España, ya que tiene su residencia fiscal en Abu Dabi donde tiene que pasar cierto tiempo para cumplir con los requisitos legales y además "es tóxico para la monarquía".

Algo que relaciona con el padre del emérito, Don Juan de Borbón que en una entrevista a Pilar declaró: "Yo molesto, no soy nadie, no saben donde ponerme en los eventos oficiales". Iba tocando puertos para no coincidir con su hijo, si Juan Carlos I estaba en algún puerto marítimo Don Juan debía continuar navegando para que ninguna imagen los relacionase juntos.

Por último, habla sobre la cercana mayoría de edad de la princesa Leonor que se celebrará el 31 de octubre, con lo que legalmente estará en facultades de ser la próxima reina de España y hará la jura de la constitución en las Cortes. Por ello, cree Pilar, que se juntará toda la familia más directa, alrededor de unas 50 personas, entre las que deberá estar Juan Carlos de manera extraordinaria, ya que sin él, ella no podría ser reina.