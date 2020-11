Territorio Negro: Manuela Simón sobre 'El desafío: ETA': "Queremos dejar claro que ETA jamás estuvo justificada"

LEER MÁS Territorio negro: Trece años sin Mari Cielo Cañavate

La cabo Manuela Simón es la primera mujer condecorada en la Guardia Civil, además de ser una de las personas que ideó el documental 'El desafío: ETA', de Amazon Prime. Una serie documental que resulta imprescindible para conocer lo que pasó en España durante los años de terrorismo etarra, así como el dolor que sintieron las víctimas y quiénes fueron los que acabaron con la banda.

Basada en el libro escrito por Manuela Simón y con imágenes inéditas, la serie pretende dar voz a las víctimas, "contar la verdad" y "dejar claro que ETA jamás estuvo justificada".

"El documental cuenta la lucha de la Guardia Civil contra ETA. En esta época de posteridad creemos que es muy importante para los que estuvimos allí, pero, sobre todo, es imprescindible, y se lo debemos a las víctimas, dejar claros quiénes fueron los terroristas, loas asesinos, las víctimas y los que vencimos. Queremos dejar claro que ETA jamás estuvo justificada", incide la cabo Manuela Simón.

En la entrevista, Manuela Simón cuenta que la Guardia Civil llegó a ser "el enemigo de las bandas totalitarias que no creían en la democracia y en la auténtica voz del pueblo" y relata cómo pensaban constantemente que "la sangre de las víctimas podía ser en un momento la tuya". "Cada vez que caía un Guardia Civil podía haber sido yo. Me sentía un poco responsable porque cada muerto que había nuestro era un comando que no habíamos podido desarticular", explica.

Recordando el atentado que más de cerca vivió, con 20 años y recién salida de la academia, relata que las imágenes que vio se le quedaron grabadas "para toda la vida". Asimismo, confiesa que le llamó la atención la foto de 'Paterra' y cuenta cómo lo reconoció durante su primera misión en el País Vasco al entrar a un bar.

También, detalla que cuando te infiltras tienes que estar como si fueras uno de ellos e indica que no le consta que haya habido alguna mujer Guardia Civil infiltrada en ETA.

En referencia al GAL, opina que "fue un gran error y sirvió de justificación a los asesinos de ETA". "El terrorismo se puede derrotar dentro de los márgenes del Estado de Derecho. Nunca se puede apagar el fuego con fuego", considera.

Por último, reconoce que nunca le había contado a sus padres a lo que se ha dedicado, pues se dieron cuenta a raíz de ver el documental.