Territorio Kinótico: Hay que ver la película '20.000 especies de abejas'

Nuestro experto cinematográfico, David Martos, nos cuenta esta semana que esta en Sevilla para ver la Premiere de una serie que se presenta este jueves con un acierto brutal porque es una seri que está de plena actualidad, no solo porque se estrena la semana que viene sino porque anoche se llevó un premio en Cannes: "El Hijo Zurdo", del sevillano Rafael Cobos, consiguió el Premio a Mejor serie Corta en el festival de Canneseries.

También allí veremos la nueva película de Pixar, 'Elemental' y también habrá corto español en la semana de la crítica, se llama 'Contadores' y cuenta con actores que no son profesionales para ilustrar la historia de una huelga en una fábrica metalúrgica del País Vasco en el año 78 en plena Transición.

El gran estreno de la semana es "20.000 especies de abejas", que es el retrato de una familia vasca. El personaje de Patricia vive en el sur de Francia, atraviesa una crisis personal y profesional y se va a pasar una temporada a donde viven su madre y su tía. ¿Qué ocurre? Pues que uno de sus hijos, Aitor, está en plena definición y descubrimiento de su identidad de género en pleno viaje para reconocerse y quiere ser reconocida como Lucía. Y ese camino se refleja en las relaciones internas de la familia,

Entrevista a Patricia López Arnaiz

Patricia López Arnaiz ha concedido una entrevista a Kinótico y hacía una reflexión sobre la vertiente glamour de la industria del cine.

"Aunque yo llevo un tiempo experimentándolo no dejo de sentirme un poco extraterrestre en esta esfera. Bueno, lo que a mi me gustaría personalmente que cambiara esto igual la parte más espectacular. Porque la cotidianeidad de los actores y se las actrices no es esta, y realmente generamos esa imagen. Yo me acuerdo sin haber sido nunca una fan de nada pero me acuerdo de la primera vez que fui a un photocall dije 'Ostras, es esto'" afirma la actriz.