El secreto de la calidad del Plátano de Canarias: Llega a nuestros hogares en menos de tres días tras salir del campo

Los españoles no quieren comer otro plátano que no sea el Plátano de Canarias y, por ello, ningún vendedor o minorista de fruta se arriesga a no tener ese producto dentro de su catálogo.

En el Mercado de La Boquería, en Barcelona, hemos hablado con Jose Sellarés Peña, dueño de la frutería Peña, quien nos ha explicado que solo compra Plátano de Canarias porque, tras haber comprado otras especies de África o latinoamérica, sus clientes solo quieren el Canario.

Según un estudio, 7 de cada 10 consumidores se fijan en el origen de los alimentos. José Miguel Herrero, director general de la Industria Alimentaria, dice que "el Plátano de Canarias tiene un apellido muy fácil de identificar y los consumidores saben que ese es el plátano que se produce en nuestro país". "Los españoles tenemos una gran apetencia por los productos made in Spain", sostiene.

Además, es que entre sus múltiples ventajas nos encontramos con que pasa muy poco tiempo desde que se recoge de la plantación hasta que llega a nuestras casas: En apenas tres días podemos comer un Plátano de Canarias en nuestra mesa.

Este es el tiempo de maduración perfecto que hace que ese plátano que llega verde desde Canarias, adquiera ese color amarillo tan característico suyo cuando entra a cualquier hogar español. Como plus, se puede decir que este producto llega en un barco en un viaje eficiente con 4.000 toneladas de plátanos en cada trayecto, además de sostenible gracias al uso de las últimas tecnologías.