Personas físicas: Amores políticos de verano

Una de las imágenes del día es la del abogado Puigdemont en Estrasburgo. Pero la foto no era suya, muchos usuarios han pillado rápido que era de internet... ¿Cómo le ha sentado a Almeida el artículo del New York Times sobre Madrid Central? "Almeida va como una moto" "El apocalipsis de Chernóbil no se produjo por una moratoria", ha dicho Almeida. Cuando a alguien le da por una serie... Además, Martos nos habla de los desvaríos de Pipi Estrada "por culpa de la anestesia" y nos hace el mejor remix de los amores de verano políticos... ya se sabe, los amores de verano empiezan con mucha ilusión pero terminan pronto: Toni Roldán y Ciudadanos; Pablo Iglesias y Carolina Bescansa, y cómo no, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.