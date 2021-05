Persona física y un señor de Murcia: Vuelven las olas y los insultos al árbitro a los partidos de fútbol

El ministro de Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha manifestado que en los estadios va a volver a haber público, en aquellas comunidades que se encuentren en la fase 1. No obstante, deberán usar mascarilla y que no se supere el 30% de aforo. Esta medida supone que los espectadores ya no puedan gritarse entre ellos porque el sonido les llegará con eco, así como que tampoco se podrán hacer olas. Pero los que no estarán contentos son los árbitros, ya que deberán volver a oír insultos. Lo repasamos con Raquel Martos y Pedro Vera.

Martos, por su parte, nos trae que las clases el próximo año serán presenciales. Las mascarillas serán obligatorias y se intentará reducir la distancia de seguridad.