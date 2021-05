Persona física y un señor de Murcia: Todos somos expertos en relaciones diplomáticas con Marruecos

En medio de la crisis entre España y Marruecos, los políticos parecen no ponerse de acuerdo, ya que Sánchez acusa a Casado de no apoyar al país y este lo llama traidor. Mientras, algunos piden a Felipe VI que intervenga, aunque este no puede hacerlo sin que se lo pida el presidente del Gobierno. A pesar de la dificultad de este conflicto, todos sabemos solucionarlo poniendo tweets y nos hemos convertido en expertos diplomáticos. Lo repasamos con Raquel Martos y Pedro Vera.

Por su parte, Vera nos trae el caso de un hijo que engañó a su madre para llevarla a que se vacunara contra el coronavirus. Le dijo que iban a ver... un concierto de Chayanne.