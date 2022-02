Persona física y un señor de Murcia: Las "preguntas florero" del Congreso

Hoy se ha celebrado la primera sesión de control al Gobierno, y nuestra Persona física nos cuenta que "continúa el mal rollo", aunque se ha introducido una novedad: "los diputados del PSOE preguntándole a los ministros por cuestiones de Castilla y León", lo que para Martos son "preguntas florero".

Las disputas en el Congreso

La propuesta de Raquel Martos es que "estas sesiones se celebren en e campo rodeadas de animalitos a modo de señorías y que los mítines autonómicos se hagan en el Congreso". También han regresado los ya tradicionales conflictos entre bancadas, concretamente entre Yolanda Díaz y Teodoro García Egea, aunque ésta no ha sido la única ministra a la que ha señalado el diputado del PP, ya que también ha señalado a Nadia Calviño.

La respuesta de Díaz ha sido histórica porque, lejos de darle uno o dos datos como mucho, le ha dado hasta 10, mayormente sobre empleo. Esta tendencia a utilizar los datos según su conveniencia es "un Día de la Marmota".

El día de la marmota fallido

Hablamos también de la celebración de este "Día de la Marmota" en Estados Unidos salvo en New Jersey, que no lo ha podido celebrar porque su marmota falleció un día antes del gran día. Pedro Vera nos cuenta en qué existe esta tradición y el hecho de que ésta "no haya tenido sustituto".