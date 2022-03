Persona física y un señor de Murcia: Los "negacionistas" de la bofetada de Will Smith

Hablamos de los despojos que quedan de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la noche de los Oscars. Según Pedro Vera "habrá bajado la inflamación de la cara de Chris, pero la turra no decae". Las redes siguen mostrando su mejor cara con la publicación de infinidad de memes y chistes acerca del momentazo de la noche después de que Will Smith le haya pedido hoy disculpas públicamente al cómico. Al parecer, existen los "negacionistas de la bofetada" están cuestionando si, en efecto, fue o no.

Raquel Martos nos habla del Consejo de Ministros que se ha celebrado hoy y de la comparecencia posterior de las ministras Calviño, Díaz y Ribera, que han explicado los puntos del paquete de 6.000 millones contra la crisis y límites a las subidas de los alquileres. De la rueda de prensa, Martos destaca las declaraciones de Yolanda Díaz, en las que se afirmaba que "no es necesario despedir". Estas nuevas medidas han dividido al resto de grupos, cuyos portavoces han hecho pública su posición.

Pedro Vera nos trae "el lado más humano" de la huelga de transporte y de dos momentazos que se han hecho virales en redes: uno que hablaba del paso de un camión "de ayuda humanitaria" que trasladaba cerveza y otro que relataba una usuaria en Twitter que había presenciado cómo el revisor del AVE le había preguntado a un chico por su coche, a lo que él le respondió: "un Ford Fiesta".