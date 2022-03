Persona física y un señor de Murcia: El "palmarés" de Will Smith

LEER MÁS Persona física y un señor de Murcia: una semana mala para el ministro Albares

Pedro Vera nos da su particular visión sobre el bofetón de Will Smith a Chris Rock, un 'ranciofact' en toda regla con el que asegura que tiene "material para escribir un libro entero". Tras la impactante bofetada, las redes sociales reaccionaron mostrando su asombro a través de chistes y memes de todo tipo, aunque, los que según Vera se llevaron la palma fueron "Will Smith mejor actor de reparto", "Will Smith gana la Palma de Oro", o "Will Smith, premio Don-ostia".

Mientras tanto, Raquel Martos ha estado pendiente de la conferencia que Pedro Sánchez ha concedido esta mañana y en la que ha hablado de la rebaja de 20 céntimos en el precio de los combustibles, el aumento del ingreso mínimo o el límite e la subida de los alquileres, entre otros que, una vez más, vuelve a encajar a la perfección con la fanfarria de la Fox.

Hablamos también de la polémica reunión que se celebró el viernes en Bruselas y en la que Pedro Sánchez se levantó indignado por no recibir el apoyo de algunos países en su propuesta de crear una "excepción ibérica" que rebaje los precios de la energía.