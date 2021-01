Persona física y un señor de Murcia: El 'culillo' del consejero de Sanidad de Andalucía

Varias comunidades están malgastando la vacuna de Pfizer contra el coronavirus por utilizar una jeringuilla incorrecta. El último caso es el de Andalucía, donde su consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, se ha referido al 20% que se está desperdiciando como "un culillo". Y es que de las 6 dosis que deberían salir por frasco, el uso de jeringuillas inadecuadas lo reduce a 5. Otras son las autonomías que han sido noticia por las vacunas, como Ceuta, donde su consejero de Sanidad, Javier Guerrero, se vacunó pero dijo que "él no quería, ya que no le gustan las vacunas" o Murcia, donde el mismo consejero, Manuel Villegas, ha dimitido por adelantarse a su turno. Y seguirán saliendo más, seguramente.

Raquel Martos y Pedro Vera analizan el mensaje de Marina Yers, la influencer que se hizo viral hace días por decir que no se ponía mascarilla porque no creía en el virus. Ha querido solucionar la polémica explicando que "lo que dijo no era verdad, solo lo hacía para ver si la gente respetaba las normas". La peor excusa de la historia.