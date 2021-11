Persona física y un señor de Murcia: Anuncio de Sánchez, brillo de Yolanda Díaz y movida del PP

Cerramos una semana que empezó casi casi igual que la anterior. Del fin de semana resonaban los ecos de un nuevo anuncio de Sánchez, los ecos de la asistencia de Yolanda Díaz a un acto político invitada, pero acabó siendo protagonista y los ecos de un Congreso del PP en el que volvió a moverse la "movidilla" interna.

Pero lo del martes fue mucho más inusual. Ocho presidentes de distintos partidos se reunieron para hablar de financiación autonómica y se entendieron.

Cerramos la semana en la que además se ha vuelto a hablar de presupuestos. Tenemos de todo: Generales del Estado y Autonómicos. Mientras los pegeses del Gobierno han obtenido por fin los apoyos necesarios, en Cataluña, Esquerra y Junts están un poco "separats". Y en Andalucía, Moreno también tiene que aprobar sus presupuestos.

Las noticias de Pedro Vera

La modelo brasileña, Cristiane Galera, se volvió tendencia recientemente porque confesó que se divorció, luego de 90 días casada con ella misma. Según sus declaraciones, la mediática conoció a una persona que la hace creer en el amor en pareja.

"¿Se pasará una pensión?", se ha preguntado nuestro señor de Murcia. "Cada vez que se mire al espejo, se encontrará a su ex, y cada vez que tenga una cita… ¡Hablará de su ex! Y lo peor de todo… ¡Su nueva pareja le pondrá los cuernos con su ex!", se ha escandalizado Vera.

Pero para escándalo, las ratas amaestradas que ya saben jugar al videojuego, DOOM. Además, un estudio demuestra que se acuerdan de quién las trató bien para devolverles el favor.

¿Los asistentes virtuales son negacionistas? Un asistente hubiesen necesitado en Austria. Y es que se ha reportado que un hombre murió y otros están en cuidados intensivos, después de asistir a las "fiestas de coronavirus", en un intento por contraer la enfermedad. "Murió haciendo lo que más le gustaba, el gilipollas", rezaba Twitter.