El Orden Mundial: El conflicto armado entre Israel y Palestina

Durante los últimos días, las imágenes de enfrentamientos duros entre Israel y Palestina están ocupando todas las redes sociales. Esta conflictividad llevaba tiempo activada pero cogió fuerza la semana pasada pasada cuando en Jerusalén, ciudad importante para judíos y musulmanes, los israelís ocuparon casas de palestinos en la zona este de la ciudad. Estos últimos salieron a la calle a protestar pero las fuerzas armadas los reprimieron, a pesar de que la ONU lo condenó.

Esto dio pie a que el grupo terrorista en Gaza, Hamás, bombardeara Israel, pero este último, con una carga militar más fuerte, devolvió el ataque con más dureza, siendo esta la operación armada más importante desde 2015.

Y es que estos ataques israelís tienen motivaciones electorales, teniendo en cuenta que el presidente, Netanyahu, pretende ganarse el apoyo de los judíos ultraortodoxos, ya que creen que Palestina es una amenaza contra su país. Debido a su incapacidad de formar gobierno, el país se ve abocado de nuevo a comicios y esta sería una forma de aumentar fuerza.

Mientras, en Palestina, sus líderes políticos están divididos, debido a que por una parte se encuentra el partido nacionalista y laico (el actual en el Gobierno) y una formación islamista que controla la zona de Gaza. El primero acepta sentarse a negociar con Israel pero el segundo no. Además, no se celebran elecciones allí desde 2006 porque ambos no se ponen de acuerdo y tiene miedo de perder el poder.

La mayoría de países se han posicionado a favor de Palestina y esto no parece que vaya a cambiar porque Israel se ha mostrado irrespetuoso con los requisitos de proporcionalidad, es decir, deberían haber devuelto el ataque de la misma forma y no con más dureza.

Israel, por su parte, se ha ganado el apoyo de los países árabes de la zona, como el caso de Emiratos Árabes.

Victoria independentista en Escocia

La semana pasada tuvieron lugar las elecciones en varias regiones de Inglaterra, como Escocia. Allí, el independentismo ganó mucha fuerza y se quedó a un escaño de la mayoría absoluta. Esto preocupa a Boris Johnson porque ya han manifestado que tienen el objetivo de convocar un nuevo referendum. Este podría llevarse a cabo pero tardará algunos años.

No obstante, Johnson salió reforzado porque su principal adversario, los laboristas, cayeron con fuerza en las diferentes regiones. Esto da tranquilidad a los conservadores.

Conferencia de Europa

Se celebró la Conferencia de Europa para tratar el futuro de la UE a partir de una propuesta de Merkel de 2019. No obstante, no está claro si estos resultados se materializarán, ya que 12 estados ya han solicitado que sea vinculante.